Deborah Albuquerque revela que foi abusada quando tinha 6 anos: “Só chorava”

A campeã da “A Fazenda 14”, também conta sobre o seu medo ao descobrir que seria mãe de uma menina.

Gente, infelizmente histórias como essa estão mais presentes no nosso cotidiano do que imaginamos. E eu gostaria de parabenizar essas pessoas que têm coragem de expôr publicamente os seus traumas, pois, apesar de ser necessário, imagino que não seja uma tarefa fácil.

No início da noite de ontem (17), enquanto participava do podcast “Não é Nada Pessoal”, que é apresentado pela dupla Gabriel Perline e Arthur Pires, a campeã da 14ª edição de “A Fazenda”, Deborah Albuquerque, abriu o seu coração e, pela primeira vez, revelou ter sido abusada, quando tinha apenas 6 anos de idade.

“Eu sofri um abuso seríssimo com seis anos. Eu não falo disso porque fiz tratamento para bloquear”, contou Deborah.

Afirmando que o seu pai se sente muito culpado pelo ocorrido, a apresentadora conta que o crime aconteceu quando voltava, sozinha, de uma festa infantil, que estava acontecendo no terraço de onde morava.

“Quando fui descer do elevador, um homem mais velho (vizinho) me abordou. E aconteceram coisas comigo. Esse homem foi preso, inclusive. Só que meu pai se culpou muito, ele se culpa muito por ter me deixado sozinha lá. Só que não é culpa dele, as outras crianças também estavam, eu não tive sorte”, explicou.

Após o ocorrido, Albuquerque conta que mesmo com a ajuda de psiquiatras e psicólogos, ainda existem alguns detalhes daquela terrível ocasião que ecoam em sua mente, como a cena da prisão do criminoso.

Por fim, a ex-peoa revela que o medo de que sua filha, Bella, de 7 anos, passe pelo mesmo trauma ao qual ela passou, começou a aflorar ainda durante a gravidez.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“Quando descobri que estava grávida de uma menina eu caí em prantos, só chorava. O Bruno falava que eu estava rejeitando o bebê, mas não estava. Era todo um processo: ‘E se fizerem com ela o que fizeram comigo?'”, revelou Deborah.