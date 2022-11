Deborah Albuquerque diz que foi agredida por torcedor de Deolane na Fazenda 14

Comunicadora usou o Twitter para contar do acontecido no Shopping Eldorado

Deus do céu, eu contei para vocês que a irmã de Deolane não estava de brincadeira quando disse que aqui fora do reality não é brincadeira é que “é UFC”. Ontem (13), Deborah usou suas redes sociais para dizer que foi agredida em um shopping por um torcedor de Deolane. Na ocasião, a ruiva contou que estava com sua filha de 6 anos.

“Hoje, no Shopping Eldorado um torcedor da Deolane nos agrediu. Eu e minha filha de 6 anos em um espaço de crianças.. Até que ponto isso vai chegar”, escreveu ela.

Vale lembrar que Deborah foi a última eliminada, mas a sua treta com a advogada durou toda a edição do reality, marcando a edição 14 pelo embate entre as musas.