Deborah Albuquerque comemora saída de Deolane: “Bezerras arregonas”

Influenciadora usou as redes sociais para alfinetar a saída da advogada do reality da Record

A gente já sabia que ia rolar uma alfinetada do lado de Deborah Albuquerque em relação a saída de Deolane da Fazenda. Esse foi um dos assuntos mais comentados esse final de semana e a ruiva não deixou de comentar que as “Bezerras são arregonas”.

“Deolane Expulsa! Babi, Pelé, Iran… Vão ter a paz que merecem! BEZERRAS ARREGONAS”, iniciou.

Deborah ainda comentou a possível saída de Moranguinho, Pétala e Bia Miranda do programa. “Então vai ser melhor que a encomenda? Roça falsa não flopou mesmo”, escreveu.

Pra quem não sabe, dentro do reality Deborah se tornou a primeira inimiga de Deolane e as duas quebraram o pau todos os dias em relação a diversas situações do dia a dia.