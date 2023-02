Débora Nascimento confessa que já foi voyeur de seus vizinhos

A atriz interpreta a personagem Miranda, na nova série da Netflix, ‘Olhar Discreto’

Isso que eu chamo de preparação para um personagem. Durante a sua participação no programa Otalab, que é apresentado pelo gato do Otaviano Costa, a atriz Débora Nascimento revelou que durante o processo de preparação para a sua personagem na série ‘Olhar Discreto’, da Netflix, ela adquiriu um novo hobby, bisbilhotar a vida de seus vizinhos.

“Sempre fui mais introspectiva, sempre gostei mais de observar as pessoas, ficar ali no meu cantinho, as movimentações, as escolhas e atitudes [de cada um], do temperamento de cada pessoa”, revelou a atriz.

Dentro de sua personagem, até fora das câmeras, Débora conta que deixou uma curiosidade aflorar através das janelas em São Paulo, onde pôde observar muitas das coisas que aconteciam com seus vizinhos.

“Então quando a Miranda começou brotar dentro de mim, deixei isso aflorar um pouco mais. Peguei uma câmera, fiquei olhando muito mais os olhares atentos, deixei a curiosidade extrapolar um pouco mais. Fui morar em São Paulo, muitas janelas, muita coisa acontecendo, e ficava vivendo nesse universo de Miranda”, explicou Nascimento.

Por fim, a atriz confessou já ter flagrado algumas coisas mais íntimas envolvendo seus vizinhos, como algumas brigas e festinhas privadas.