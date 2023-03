Dea Lúcia pede para sentar no colo de Léo Santana no Domingão

Esposa do cantor, Lore Improta, esteve presente na situação e a mãe de Paulo Gustavo disse não ter medo de tomar uma bronca da loira

Dea Lúcia nos representa sim! A musa disse ontem (19), no programa do Domingão, que gostaria de sentar no colo de Léo Santana. Isso tudo aconteceu na presença de Lore Improta e a mãe de Paulo Gustavo ainda disse que não se importava caso levasse um ‘chega pra lá’ da bailarina, pois já estava velha.

“Dona Dea queria que você sentasse no colo dela”, disse Luciano Huck. “Eu sentar no colo dela?”, perguntou Léo Santana. “Não. Eu quero sentar no colo dele”, respondeu Dea.

A comentarista do programa ainda disse que não obedeceria às “regras”. “Eu tenho 75 anos e já tô gaga. Não adianta ela falar que eu não vou obedecer”, finalizou.