Déa Lúcia chama Luciano Huck de ciumento, tem pedido negado e pede plástica para o apresentador

A comentarista do Domingão com Hulk não ficou calada na atração e soltou o verbo para o apresentador no melhor jeito Déa Lúcia de ser

Eu amo Déa Lúcia, isso já está claro aqui nesta coluna, né? Ontem (23), a comentarista deu o que falar nas redes sociais ao pedir uma plástica para Luciano Huck. A mãe de Paulo Gustavo ainda chamou o apresentador de ciumento e teve seu pedido negado pelo apresentador da atração. “O diretor da novela me convidou para fazer um papel na novela”, disse ela. Então, Huck comentou: “Já me ligaram falando se a Dona Dea pode fazer novela”, disse. Ela chega a perguntar: “Ah, mas você é ciumento. Você deixou?”. E ele respondeu: “Não”. Ao ouvir isso, ela brincou: “Olha lá, atrasando a minha vida”. Entre risadas, Huck disparou: “Quem ama, cuida”. “Ah, tá vendo como eu estou enrugada? Quem ama cuida, então pode pagar uma plástica!”, afirmou ela.