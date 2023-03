De última hora? Web critica decoração da festa da líder Sarah

Festa com tema “Realeza Africana” já começou com polêmica que aponta descaso e desorganização da produção

Gente, fico impressionada como vocês não deixam passar nenhum detalhe! A festa da Sarah Aline finalmente aconteceu na sua segunda liderança, já que a primeira foi em semana modo turbo. E bastaram alguns minutos para o Twitter já ficar cheio de palpites sobre as primeiras impressões da decoração da festa.

A TAG Realeza Africana chegou a ficar nos trending topics na rede social do passarinho e os usuários relembraram as polêmicas sobre o tema escolhido pela sister. “Realeza Africana” era o primeiro tema escolhido para a festa da Sarah Aline e a segunda opção era “boteco”. Depois da produção anunciar que iria fazer a festa temática da segunda opção, a web reagiu, hablou mesmo e a produção voltou atrás.

Produção muda de ideia sobre festa da Sarah e decepciona na decoração. (crédito: reprodução BBB)

Porém, a decoração deixou a desejar e os internautas não perdoam. “Eu tô feliz que a Sarah finalmente teve a festa realeza africana mas poderia ter muito mais coisa. Pra uma realeza, tem pouquíssimas coisas como se realmente tivessem feito de última hora se comparada com a do Guime que foi tão elaborada”, relembrou um usuário. “Todo mundo já sabe que a produção do bbb desse ano está um LIXO e, está nítido que a festa foi feita de última hora, com comida de BOTECO e não do tema da festa”, criticou outro.