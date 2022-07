Homem não é obrigado a pagar a conta e eu não sou obrigada a me produzir toda para jantar com ele, pronto falei! Na manhã de hoje, 28, o ator Caio Castro se falou pela primeira vez após a repercussão que deu, depois que ele disse em entrevista no “Sua Brother Podcast” de Renatinha Diniz, que não gosta dessa obrigatoriedade de ter que pagar a conta em um restaurante.

O ex de Grazzi Massafera, postou um vídeo da Youtuber Flávia Ramos analisando o vídeo. Ela fala sobre a desigualdade entre homens e mulher em alguns aspectos, como por exemplo no trabalho e analisou a fala de Caio Castro. Em seu vídeo ela aponta o termo “Ter” como obrigação, que está incluso na fala de caio. E ela ainda apontou que ele não disse ser contra pagar a conta de forma geral.

Para completar o ator portou uma imagem com o texto e completou: “Caso encerrado”. Confira: