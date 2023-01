De primeira-dama a blogueira: Michelle Bolsonaro faz ‘publi’ de produtos de skin care

Além dos produtos de cuidados da pele, Michelle também divulgou alguns colares, sendo todos esses produtos, da linha de seu maquiador e amigo pessoal, Agustin Fernandez.

Gente, acho que a situação não está das melhores para a família Bolsonaro, já que, nem um mês depois de deixar a presidência do Brasil, a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro teve que pôr a “mão na massa” e dar um jeito de garantir sua renda mensal.

Na noite de ontem (18), a ex-primeira-dama apareceu em seus stories bem blogueirinha, fazendo ‘publi’ de produtos, para os cuidados para pele, da linha do maquiador e empresário Agustin Fernandez.

“Oi, gente. Passando aqui hoje para mostrar pra você dois produtos que eu amo do meu amigo Agustin Fernandez. Um que eu uso antes de maquiar e outro que eu uso antes de dormir”, disse Michelle.

Entregando a ‘publi’ com tudo o que tem direito, inclusive com o link que direciona os seus seguidores ao site de compra, além dos produtos do skin care, Michelle também fez a divulgação de acessórios da linha do maquiador.