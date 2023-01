De Pantanal para o BBB23: Gabriel Santana é integrante do Camarote

O artista falou que ficará decepcionado se sair do programa sem beijar alguém.

Gabriel Santana é ator, tem 23 anos, é carioca, mas mora em São Paulo. Iniciou sua carreira como Mosca, um dos protagonistas do remake de Chiquititas, novela do SBT. Já na Globo, o artista estreou na série Carcereiros, fez a última temporada de Malhação, “Toda Forma de Amar”, em 2019, e fez parte do elenco de Pantanal como Renato, o filho mau caráter de Tenório (Murilo Benício).

Fã de BBB, já sonhou várias vezes que estava no reality, mesmo assim desacreditou quando recebeu o convite, mas topou na hora. Solteiro e bissexual, o ator já avisou que adora beijar na boca e não vê problemas de se envolver com alguém dentro da casa mais vigiada do Brasil.

Preguiçoso, desorganizado e cabeça dura, um combo perfeito para gerar muita treta. Competitivo, promete tacar o terror nas provas de resistência: “Espero não quebrar a cara. Vou morrer, mas vou ficar lá porque amo competir. Gosto muito de me sentir desafiado. Vou competir comigo mesmo, dar o meu melhor e o que tiver que ser será”.