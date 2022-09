De amante da moda à intelectual, Lucas o Sincero abre o coração e conta sua história: “Foi na Itália onde eu aprendi a ser um dos homens mais elegantes do mundo”

Famoso nas redes sociais pelas opiniões diretas e sem meio termo, o baiano já morou na Itália, onde conheceu seu atual marido, fala três idiomas e se dedica também a projetos sociais

Lucas o Sincero, como é conhecido na internet, é uma daquelas personalidades irreverente e cheia de curiosidades, do babado! Nascido no bairro Santo Antônio Além do Carmo, em Salvador/BA, o baiano tem história pra contar: já morou fora do país, é apaixonado por moda, casadíssimo com o amor da sua vida, empresário e super envolvido em causas sociais. Tá com inveja? Aloca!

Na época da infância e adolescência, criou bastante alvoroço entre as aulas do colégio de padres em que estudou. Sem aceitar a educação rígida que recebia da instituição, vivia tendo embates calorosos com professores, defendendo sempre sua forma de ver o mundo e a quem ele achasse que precisava de ajuda também. Eita!

Lucas conheceu o atual marido na Itália

“Depois os meus pais passaram por um momento financeiro ruim e fui estudar na escola pública e morar no bairro da Liberdade, onde praticamente eu conhecia quase todos os alunos, professores e funcionários dos três turnos da escola, todos me adoram e eu igualmente”, conta o Sincero, que também era conhecido pelo gosto pelo esporte: jogou basquete no Campeonato Baiano “mesmo sendo baixinho”, como brinca, além de ser campeão baiano em atletismo, chegando a correr na famosa competição de São Silvestre, tendo ficado entre os 50 mais rápidos.

O muso conheceu seu esposo na Itália. “Atualmente eu gerencio o Francesco Pellegatta Institute, uma empresa de cursos, consultorias e treinamentos abertos ao público e a empresas na área do desenvolvimento pessoal e profissional”, explica Lucas, e continua: “O meu trabalho sempre foi e será também voltado para ajudar os que mais necessitam, então o Francesco Pellegatta Institute também ministra cursos para jovens de comunidades carentes, além de palestras e eventos para arrecadar fundos para ONGs, orfanatos e instituições mais carentes, e em breve iremos realizar mais alguns cursos gratuitos para dar aos jovens mais oportunidades para se encaixar no mercado de trabalho. Todos os nossos colaboradores são jovens e praticamente todos são das comunidades, isso para mim é motivo de orgulho”.

E o homem é tudo que minhas solteiras precisam: além de ser graduado em Recursos Humanos (nos Estados Unidos), com Mestrado em Gestão (na Inglaterra) e MBA em Administração (na Itália), o Sincero fala três idiomas, é Trainer Internacional de PNL (Itália) e Trainer internacional de Hipnoterapia (Itália), além de já ter sido professor.

“A minha experiência no exterior foi maravilhosa. No começo foi um pouco difícil, muito mais pela dificuldade do idioma, estar longe de casa, dos amigos, da família e etc..Mas depois vieram novas amizades, e com os novos conhecimentos e com esta nova educação, consegui me adaptar, ser aceito no meio dos europeus (isso é o mais difícil)”, divide o baiano, e brinca: “Foi na Itália onde eu aprendi a ser um dos homens mais elegantes do mundo rsrsrs”.

Antenado nas pautas importantes do Brasil, ele defende que a Educação e a Saúde Mental são pautas urgentes a serem levadas em consideração pelos governantes. “É incrível que entre um governo e outro a Educação e a Saúde Mental são sempre deixadas de lado, quando é a Educação que transforma os jovens e que forma as próximas gerações futuras, e a Saúde Mental, que é deixada de lado, sendo uma grande interferência no aprendizado e no ensino entre os alunos, pais e mestres”.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Para 2023, Lucas tem vários planos, que incluem voltar a viajar o mundo e continuar em seus trabalhos voltados à Saúde Mental e Educação. “Continuarei a trabalhar ainda mais para ver o meu amado Brasil melhor, as pessoas mais saudáveis mentalmente e mais preparadas no mercado de trabalho em todas as áreas e, por que não, mais preparadas e prontas para o mundo!”, finaliza.