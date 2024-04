David Beckham processa ex-amigo

Amores, sabem aquele ditado “Amigos, amigos, negócios á parte”? Pois bem, o David Beckham está passando por uma situação dessas com o Mark Wahlberg.

Parece que a empresa do ex- jogador de futebol, a DB Ventures Ltd, está processando a F45 Training, que é propriedade do ator e demais sócios, tudo isso por causa de um acordo de fitness que supostamente fez Beckham perder dinheiro.

Segundo o jornal “The Sun”, os dois ex-amigos estão prestes a se enfrentar no tribunal.

De acordo com os documentos do processo, a companhia de Beckham está acusando a firma de Mark de tê-lo ‘enganado’ para assinar com a F45, uma empresa na qual Wahlberg tem uma participação de 36%, e onde também atua como diretor de marca.

Beckham contou que aceitou ser embaixador global da firma do então amigo, mas revelou que nunca recebeu os US$ 10,5 milhões (R$ 52 milhões) que lhe foram prometidos no acordo, quando as ações foram retidas antes que os preços delas despencassem.

Beckham e Wahlberg ficaram amigos quando o ex-jogador de futebol se mudou para o mesmo bairro de Los Angeles que o ator, em 2007.

Só que parece que essa amizade chegou ao fim quando o marido de Victoria Beckham afirma que seu ex-amigo o enganou durante negociações comerciais, acusando a empresa de Wahlberg de “conduta fraudulenta” que custou milhões à ele.

De acordo com o diário inglês, a DB Ventures Ltd começou inicialmente o litígio contra a F45 Training, em outubro de 2022.

Wahlberg e seus co-réus alegaram que as alegações de “conduta fraudulenta” são infundadas e pediram a um juiz que rejeitasse o processo, mas o juiz rejeitou o pedido.

A sua moção para rejeitar vai mais longe, dizendo que a DBVL culpando os outros pelos seus próprios erros, afirmando: “A [reclamação] SAC de 209 páginas e 610 parágrafos tenta compensar com extensão o que lhe falta em mérito”.