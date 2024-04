David Beckham processa astro de hollywood e pede indenização de R$ 98 milhões

Vish! Briga de cachorro grande com os valores das indenizações lá em cima. Eu amo! David Beckham, está processando Mark Wahlberg por “conduta fraudulenta”. Segundo informações do The Sun, o jogador alegou que foi “enganado” pela estrela de Hollywood a trabalhar com a marca fitness F45 Training, fazendo-o perder milhões de libras.

O acordo teria acontecido em 2007, quando o inglês passou a atuar pelo clube de futebol norte- americano LA Galaxy. Na época, ele se mudou para o mesmo bairro que o ator em Los Angeles e iniciou uma amizade com o ator.

David concordou em ser o embaixador global da empresa, promovendo sua “linha” de treinos personalizados pela F45 Training, da qual Wahlberg veio adquirir ações anos depois. À Justiça da Califórnia, Beckham alega ter sido prometida uma participação nas ações da marca como pagamento pela divulgação da rede de academias em suas redes sociais. Entretanto, pouco tempo depois da publicidade, os títulos da F45 despencaram na bolsa e deram prejuízo a Beckham. A reclamação (de Beckham] de 209 páginas e 610 parágrafos tenta compensar com extensão o que lhe falta em mérito”, disse o documento de Wahlberg obtido pelo The Sun.