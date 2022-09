David Beckham fica 13 horas na fila de súditos para se despedir da Rainha Elizabeth II

O ex-jogador se negou a “furar a fila”, regalia oferecida por um parlamentar do Reino Unido.

Tá aí a prova de que nem sempre a fama e o dinheiro sobe pra cabeça das pessoas. Mostrando ser como qualquer outro súdito ali, o empresário e ex-astro do futebol, David Beckham, surpreendeu a todos ao negar a oferta de um deputado para “furar a fila” no velório da Rainha Elizabeth II e ficar 13 horas em pé para conseguir se despedir da monarca.

De acordo com o jornal britânico, Daily Mail, os parlamentares do Reino Unido, têm o direito de levar até quatro convidados até o caixão, sem precisar enfrentar a fila quilométrica, porém o empresário se negou a aceitar esta regalia e disse que seu avô, Joseph West, que veio a falecer em 2009, ficaria desapontado com o mesmo caso aceitasse.

O ex-atleta se mostrou extremamente emocionado ao se despedir da Rainha e declarou para a imprensa britânica: “É muito emocionante o silêncio, o sentimento dentro daquele salão. É muito difícil de explicar”.