Davi revela planos com prêmio do BBB 24: “Momento de viver”

Davi Brito não escondeu que tem sonhos ambiciosos para conquistar suas coisas após o BBB 24. O milionário deu uma entrevista ao PodPah e revelou que já tem ideia do que quer comprar com o dinheiro que recebeu da casa mais vigiada do Brasil. Entre seus objetivos, ele pretende comprar um Porsche, carro de luxo que ultrapassa o valor de R$ 1,5 milhão.

“Tenho vontade de ter aqueles carrinhos bons, aqueles Porsches, para dar aquele rolé”, compartilhou em participação ao PodPah na última sexta-feira, 3. “Quero ir em Paris, jogar aquele velho pôquer. Botar aquele smoking. Levar uma ‘nega’ para comer lá em cima na Torre Eiffel, jantar romântico. Tenho vontade de conhecer muitos países. É um momento de viver. Ir para Maldivas. Vou comprar meu jet ski, porque eu gosto de pescar”, listou o novo milionário.

Ainda durante a entrevista, Davi desabafou sobre terem desacreditado de seu merecimento. “As pessoas veem um negão desse aqui chegando no topo: ‘porque é preto, tem que vender água’. Não existe isso não, parceiro. O preto não pode subir mais não? Tem que ser um garçom? O preto não pode mais comprar um uísque? Eu sou essa pessoa que pode chegar no topo. Isso é racismo. É porque eu sou negão. ‘Davi não merece chegar lá’. Mereço, sim e estou vivendo”.

Ele ainda compartilhou que irá cumprir a promessa de usar R$ 100 mil do dinheiro que ganhou no programa para comprar cestas básicas e distribuir em Cajazeiras, comunidade em Salvador, Bahia, onde nasceu e foi criado. Além disso, disse que pretende ajudar a família e ingressar na faculdade de Medicina.