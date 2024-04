Davi reage ao ser questionado se está longe de Mani por causa do prêmio: “Paz”

Davi deu uma entrevista exclusiva para o Fantástico para falar de sua vida após a fama ao ser revelado o campeão do BBB 24. Davi não deixou de falar de sua vida a amorosa com Mani Reggo após todos os fãs cobram uma aparição do brother ao lado de sua esposa, que foi apresentada como uma pessoa que ele estaria conhecendo melhor após sua saída do reality, gerando revolta nos fãs.

“Procurei ela várias vezes, liguei, mandei mensagem”, disse ele. Então, ele explicou sua fala polêmica no programa Mais Você, da Globo, no qual disse que estava conhecendo Mani, sendo que a chamava de esposa do Big Brother. “O fato que eu falei assim: ‘estar se conhecendo’. É pelo fato de que um ano de namoro ainda não é nada. A gente está namorando, que é o período do conhecimento, depois a gente vai noivar para se preparar pro casamento. E aí é isso que eu quero. Só que teve toda essa situação, essa polêmica”, afirmou.

Logo depois, ele foi questionado sobre os rumores de que teria se afastado de Mani para não ter que dividir o prêmio e ele negou. “Não, não, não. Jamais. Eu prefiro comer ovo e ter paz na minha vida do que ter muito dinheiro e ter tanta confusão e perturbação”, declarou.