Davi perde seguidores e Mani Reggo vê seu número aumentar

Davi está sentindo o drama de ter uma vida pública depois de ter o seu relacionamento com Mani Reggo exposto na web. O campeão do BBB 24 perdeu diversos seguidores após os rumores de um término com Mani, enquanto ele garantiu a explosão no número de seguidores em suas redes sociais.

Davi e Mani estão envolvidos em rumores de que tenham se separado após ele vencer o reality show. Com isso, ela fez um desabafo nas redes sociais que aqueceu os rumores de que o romance chegou ao fim.

Com isso, Davi saiu de 10,5 milhões de seguidores para 10,3 milhões de seguidores – sendo uma queda de cerca de 200 mil fãs.

Enquanto isso, Mani Reggo viu seu número de seguidores crescer. Em poucas horas, ela foi de 3,2 milhões de seguidores para 4,7 milhões de seguidores – uma soma de 1,5 milhão de fãs.