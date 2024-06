Davi, ex-BBB, fala sobre faculdade de Medicina: “A gente não desiste de um sonho”

Davi Brito usou suas redes sociais para interagir com seus fãs nas redes sociais. Ao todo, o ex-motorista de aplicativo ganhou R$ 3,2 milhões em prêmios durante o programa, inclusive uma bolsa de estudos integral para qualquer curso superior. Claro que ele falou sobre o tão sonhado curso de Medicina.

“Tudo mudou na minha vida após o Big Brother. Acredito que deve ter mudado para todos que saíram da casa. Assim espero e torço pela vitória de cada um deles. Estou procurando fazer investimentos, estruturar minha vida financeira primeiro para depois tocar o pé na faculdade e começar a estudar medicina”, disse.

Em seguida, o baiano afirmou que pretende começar o curso no ano que vem. “Medicina exige muita atenção, é muito estudo, então tem que ter muito tempo dedicado. Para o início do ano que vem, pretendo começar a faculdade. Estou só estruturando minha vida financeira para depois tocar o barco nos estudos. Para as pessoas que falaram que eu desisti da medicina, a gente não desiste de um sonho. Se eu correr atrás, ele vem. Agora vou abraçar ele com todo carinho, todo amor”.

Ele ainda falou sobre filhos. “Pretendo ter dois filhos, mas a gente sabe que tem gastos, escola, educação. Não precisa ter só dinheiro para ter filho, mas sim um equilíbrio emocional, atenção, cuidado, carinho, zelo. Não é só botar no mundo e pagar para criar. Quero ter filhos sim, mas tudo no seu tempo certo”, afirmou.