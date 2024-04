Davi embarca para Salvador e diz que irá encontrar Mani: “O povo não vai conseguir nos separar”

Amoores, depois de se tornar o mais novo milionário do Brasil e sair da casa do BBB 24 com o título de campeão da temporada, o baiano Davi Brito chegou nesta tarde deste sábado (20) no aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro, para pegar um vôo para Salvador. O ex-BBB caminhou pelo aeroporto cercado por seguranças, devido ao tumulto causado pelos fãs, até chegar à área de embarque.

Longe de casa há pouco mais de três meses, Davi finalmente vai matar a saudade da mãe, Elizângela, que não vê pessoalmente desde o dia que saiu de casa para ser confinado pela produção do reality.

“Estou morrendo de saudade de minha mãe, preciso muito dar um abraço nela e dizer olhando em seus olhos que a gente venceu”, disse.