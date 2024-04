Davi do BBB para Mani Reggo: “Não vou me justificar, mas gritar pro mundo a mulher gigante que você é”

Eitaaa! Amores, na tarde deste domingo (21), o campeão do BBB24, Davi Brito, utilizou as suas redes sociais para fazer mais um post a respeito de toda a polêmica envolvendo sua ex-mulher, Mani Reggo.

“Mani, é uma loucura tudo que tá acontecendo. Depois do confinamento, fui bombardeado de fatos, informações e conflitos, e imagino que você também.. Ainda tô tentando entender as coisas”, iniciou Davi, que tentando limpar sua barra, continuou: “ Não vou me justificar, mas vou gritar pro mundo a mulher gigante que você é”.

Em seguida, o ex-BBB pede desculpas para a ex-mulher: “É muito difícil conseguir falar pra você o que tô sentindo. Mas nada muda o amor que eu sinto. Peço perdão se não agi da melhor maneira e por ter te magoado. Tô tentando acertar e me adaptar a essa nova realidade. Entender esse novo caminho e me manter no meu propósito, para conseguir evoluir, com tanta coisa acontecendo”.

Por fim, Davi afirma que só venceu o reality graças a ajuda que ele recebeu de Mani e que pretende agradecê-la pessoalmente.

“Essa vitória foi uma conquista suada, com muito esforço e superação. Sei o quanto seu apoio foi fundamental e poderoso. O quanto você enfrentou aqui fora. E quero muito te falar isso pessoalmente, na hora que você quiser e puder, você sabe. Eu tô sentindo muito tudo isso. Uma mistura de emoções nessa volta pra casa. Você merece tudo de mais lindo na vida, LuLu. É só amor que desejo pra você”, finalizou o campeão do BBB24.