Davi diz não ter medo da estratégia de Rodriguinho

Eita como joga! Rodriguinho mal ganhou a prova do líder e já está fazendo uma movimentação dentro da casa para sua jogada de mestre em mandar Davi ao paredão. O alvo contou que não tem medo da indicação ao paredão.

“Vou falar uma parada séria. Ele indicou nós dois, mas, se ele vai indicar alguém ao Paredão, claro que quem ele vai indicar vai ser eu”, declarou Davi. Na sequência, o brother afirmou para Isabelle que, caso ganhe a prova do anjo, irá imunizá-la.

“Se eu ganhar a Prova do Anjo, eu vou dar a imunidade. Você está imune do Paredão e eu vou ao Paredão. Ele vai me botar direto no Paredão porque ele é o Líder, mas eu estou confiante no meu jogo. Como falei, o jogo começou. Eu não tenho medo de enfrentar, não”, disse.