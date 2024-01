Davi discute com Nizam após formação de paredão: “Articulador”

O clima esquentou na casa mais vigiada do Brasil após a formação do paredão ontem (14). Davi descobriu que Nizam foi o primeiro jogador a mencionar seu nome durante votação em consenso com Rodriguinho, Raquele, Marcus, Juninho e Luigi no confessionário.

“Meu papo com você ontem foi olho a olho. Cheguei na sua cara e falei que você é articulador. Você reúne pessoas para querer votar nos outros. Eu falo isso agora na sua cara”, disparou Davi. “Quando você tiver emocional para falar, a gente fala”, declarou Nizam.

O brother, então, retrucou: “Falo alto como eu quiser. E acabou a brincadeira!”, avisou. “Seu equilíbrio emocional é zero, Davi. Fala direito, mano! Olha como você tá falando… Olha isso o show que você tá dando”, apontou o executivo de contas. “Vai me bater? Vai fazer alguma coisa?”, falou Davi. E completou: “Você é um articulador, falso do c*.”