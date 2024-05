Davi conta que usou dinheiro das doações ao RS para comprar passagens: “Não tinha condições”

Vish! Os fãs se decepcionaram com Davi quando souberam que ele usou o dinheiro das doações para o Rio Grande do Sul para comprar suas passagens para atuar como voluntário em Canoas.Em entrevista ao jornal O Globo, o baiano revelou que não tinha o dinheiro necessário para realizar sua viagem.

“Inicialmente, pedi Pix para as pessoas porque realmente ainda não tinha condições financeiras de ir para o Rio Grande do Sul com os meus próprios meios”, contou ele.

No entanto, Davi chegou a arrecadar R$ 3 milhões para ajudar quem necessitava e conseguiu comprar vários itens necessários para a população do Rio Grande do Sul. “Mas consegui uma boa arrecadação. Consegui ajudar muitas pessoas fornecendo alimentação, água mineral e outros suprimentos necessários para que não passassem fome ou necessidade. Distribuí colchões, alimentação, água mineral. Fizemos compras para ajudar as bases e unidades de saúde que estavam precisando”, disse.

O campeão do BBB ainda falou sobre o sentimento que teve ao poder se deslocar até o sul do país e ajudar quem necessitava. “É algo que eu gosto de fazer. É amar ao próximo como a nós mesmos. E foi isso que me incentivou. Eu ajudei em tudo: trabalhando, cozinhando, entrando em barcos para salvar vidas, distribuindo mercadorias…”, detalhou Davi.