Davi Brito anuncia que vai voltar ao RS depois de celebrar o Dia das Mães em Salvador

Genteee, o campeão do BBB 24 Davi Brito se manifestar nas redes sociais neste domingo (12), sobre os rumores de que ele teria ido embora do Rio Grande do Sul após ter sido hostilizado pela população local. O baiano disse que só voltou para Salvador para ver sua mãe, Elisângela Brito e passar o Dia das Mães com ela.

“O povo quer me derrubar a qualquer custo mesmo, né? Eu só voltei para casa para ver minha mãe. O povo publicou que eu fui hostilizado. Mentirosos! O povo do Rio Grande do Sul me recebeu muito bem e eu vou voltar para ajudar esse povo novamente”, disse através de uma transmissão ao vivo.

O ex-bbb ressaltou que vai retornar para o Rio Grande do Sul, para continuar seu trabalho voluntário, na quarta-feira (15).

“Eu vou para São Paulo e lá eu volto para o Rio Grande do Sul para ajudar o povo, porque eu sou do povo. Só vim ver minha mãe, resolver coisas pessoais. Mas vou voltar pra descer mais carretas com doação para Canoas “, completou.