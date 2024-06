Davi Brito afirma que está sendo vítima de racismo: “Muitas pessoas não conseguem ver um pobre, preto, da periferia, crescendo na vida”

Davi Brito, ex de Mani Reggo, aceitou participar de uma entrevista do jornal Extra, onde contou detalhes de sua vida depois de ser campeão do último BBB. Ele, que está envolvido em várias polêmicas após sua participação no reality, foi criticado e perdeu seguidores nas redes sociais pelo racismo.

“Tem um pouco de racismo aí. Muitas pessoas não conseguem ver um pobre, preto, da periferia, crescendo na vida. Por isso, tento lidar com a explosão da internet com cautela. Já fiquei um pouco abalado pela perda de seguidores, penso na minha imagem, mas agora estou lidando com tranquilidade. As pessoas que gostam de mim, ficarão por lá. E quem não gosta, vai parar de seguir mesmo. Quem não quiser continuar, tudo bem. Estou em paz”, declarou Brito.

Diante disso, Brito diz que tirou um tempo para ele cuidar de si mesmo, da saúde mental e tudo mais, e afirma focar nos estudos em 2025.

“Sou humano também, preciso de descanso. As pessoas queriam que dar noite para o dia eu já comprei isso tudo que eu disse que sonhava no BBB”, iniciou o ex-bbb.

“Há tempo para tudo. Estou vivendo um momento crítico nas redes sociais, mas estou lidando com paciência, tranquilidade e tendo controle emocional para lidar com tudo. Eu ainda preciso conhecer a faculdade, fazer o vestibular… Mesmo com a bolsa, tem todo um processo que eu preciso passar, como todo mundo. Isso vai ficar para o ano que vem. Quero aproveitar, primeiro, o que o Big Brother está me proporcionando”, concluiu o famoso.