Meu Deus! Davi vai invocar morta em ‘Além da Ilusão’

Ilusionista vai usar a falecida para espantar Mathias e aterrorizar Isadora

Que misticismo é esse Dona Globo? É a entidade em Pantanal e invocação de mortos em ‘Além da Ilusão’, assim eu fico louca! Davi/Rafael, Rafael Vitti, vai utilizar de suas peripécias para se livrar de Mathias, Antonio Calloni. O ilusionista vai invocar uma morta e o truque vai deixar até Isadora, Larissa Manoela, assustada, fazendo acreditar que está surtando.

O capítulo da próxima terça (31) vai pegar fogo e a gente já espera um show que vai esquentar a trama. O administrador da Tecelagem Tropical cuidará da personagem que está doente, mas ao invés de acalmá-la, ele deixa a situação ainda pior para despistá-la.

A ruiva começa a delirar de febre, por conta da Malária e começa a chamar Elisa. O pai da menina ouve tudo do lado de fora do quarto, surta (mais uma vez) e invade o quarto aos berros, dizendo que não pode perder outra filha.

O marido de Violeta, Malu Galli, se depara com o mágico e fica indignado. Davi não terá escolha se não usar a mágica para lidar com a situação, aparecendo com uma máscara de clóvis para espantar Mathias, que sai aos gritos do quarto, deixando Isadora assustada com tudo que está acontecendo.

Davi deixará Isadora assustada com truque de mágica (Foto: Reprodução)

Vale lembrar que o magistrado tem pavor da imagem dos bate-bolas desde que cometeu o crime contra a própria filha. O bicho vai pegar bonito.

A filha de Violeta pergunta o que está acontecendo e Davi rapidamente se livra da máscara, colocando a culpa no pai da menina que sofre de esquizofrenia. “Descansa, você está delirando. Bebe essa água”, dirá o farsante com um copo de água vazio que magicamente aparece cheio para Isadora.

A garota começa a duvidar da sua sanidade e começa a acreditar que está maluca como o pai.