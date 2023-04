Datena se pronuncia diante de vídeo de conversa com Boulos: “Estou farto de enfrentar canalhas”

Jornalista disse que acordo político poderia dar certo, mas agora o plano foi por água abaixo

Contei para vocês do vídeo vazado da conversa de Boulos com Datena em que eles analisavam um acordo político entre os dois, como uma aliança para as próximas eleições. Datena se pronunciou sobre o vídeo e disse que a conversa foi reduzida, ressaltando o seu respeito pelo cargo de Lula como Presidente da República.

“Eu acho estranho que vaze uma conversa dessa, quem quer que tenha vazado uma conversa dessa é canalha, é sem escrúpulos, uma conversa privada de simplesmente 4h/5h reduzida a dois minutos e trinta segundos”, iniciou.

O jornalista ainda completa: “Me parece até editada de um contexto, quem teve interesse disso, sei lá! Tenho certeza que não foi o Boulos, nem muito menos eu. Tentando atacar o Boulos e a mim, não sei quem tem esse tipo de interesse, estou farto de enfrentar canalhas, e lamento que uma conversa nesse sentido tenha sido revelada, era um acordo político que poderia dar certo e não pode mais”, finalizou.