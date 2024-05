Datena sai como pré-candidato à Prefeitura de São Paulo pelo PSDB

O que? Meu pai amado, eu sabia que tinha chance, mas jamais pensei que poderia ser possível ver Datena no combate pelo comando pela Prefeitura de São Paulo. O jornalista teve sua pré-candidatura aprovada pelo PSDB nesta quarta (15).

A decisão, embora surpreendente para alguns, reflete uma estratégia do partido de apostar em um nome conhecido do público, apesar do histórico político instável de Datena, que já integrou 11 partidos e desistiu de candidaturas anteriores em momentos cruciais.

Os dirigentes do partido têm total confiança no potencial do apresentador para carregar o eleitorado e garantir sua entrada. José Aníbal, presidente municipal do PSDB e ex-senador, ao ser questionado sobre as desistências anteriores de Datena, destacou que o passado não deve ser um fator limitante. Segundo Aníbal, o foco deve estar na atualidade, onde Datena se posiciona como um pré-candidato à prefeitura pelo PSDB.