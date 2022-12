Datena revela que teve dor de dente e passou por procedimento sem anestesia

Apresentador contou que teve que ir correndo procurar ajuda profissional e que enfrentou o ‘canal’

Não é a primeira vez que Datena traz a vida pessoal para dentro do seu programa jornalístico ‘Brasil Urgente’, na Band. O jornalista surpreendeu a todos ao contar detalhes sobre a dor de dente que enfrentou há alguns dias, dizendo ainda que fez o ‘canal’ sem anestesia. Eita!

“Você já teve dor de dente? Faz três dias que eu estou com dor de dente e há mais ou menos uns 20 anos que eu não tenho essa dor. Eu não como açúcar porque eu sou diabético, mas, de repente, apareceu uma dor de dente. Tive que ir correndo para a dentista lá no bairro onde eu moro. Ela fez canal e eu não sabia o que era o procedimento porque eu nunca tratei isso. Falei: ‘faz sem anestesia’. Que arrependimento! Ela não queria fazer, ficou com dó, aí eu fiz canal sem anestesia”, revelou.

Datena ainda revelou que da próxima vez vai tomar anestesia. “Vou contar uma coisa para você: nunca sofri tanto na minha vida, apesar da habilidade da dentista, que é ótima. Se não fosse ótima, eu não aguentaria até o fim, mas, da próxima vez, eu vou tomar anestesia. Estou com uma dor de dente, ainda, terrível, faz três dias”, contou.

O jornalista ainda finaliza dizendo que acredita que drk de dente seja pior que dor de ouvido. Eu não quero nem pensar nisso.