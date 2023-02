Datena pratica o bom jornalismo e atola na lama de tragédia no litoral de São Paulo

Jornalista esteve presente na cena que abalou o Brasil no final de semana

Datena esteve presente no lamaçal que matou muita gente no litoral de São Paulo diante das fortes chuvas que afetaram a região. O jornalista fez como antigamente e partiu para cima, atolando na lama e fazendo um apelo ao dizer que foi dessa forma que as vítimas fatais morreram com o barro.

“Eu vou tentar, é muito difícil mas eu vou tentar. Isso aqui é zona de escorregamento de terra, você vai afundando e não consegue estabilidade. Olha, é assim que as pessoas morreram, você não consegue tirar o pé”, disse ele.

Datena ainda completa: “É desse jeito que as pessoas perderam a vida, porque forma uma camada e você não consegue sair, não consegue correr. Imaginem o desespero dessas pessoas numa área como essa”, finalizou.