Das telas para as passarelas! Ícaro Silva e Rainer Cadete desfilam na SPFW para Meninos do Rei.

Os atores Ícaro Silva e Rainer Cadete desfilam para a marca Meninos do Rei na semana de moda brasileira, SPFW.

Meu casal preferido de Verdades Secretas 2 vai desfilar na passarela da marca Meninos do Rei.

Que Rainer Cadete e Ícaro Silva estão arrasando nos papéis de Visky e Joseph na novela Verdades Secretas 2, isso ninguém dúvida! A química entre os atores é ótima e a história da relação dos moços, mais verídica impossível…

Desta vez os atores poderão ser vistos em outro cenário, eles estarão presentes no desfile da marca Meninos do Rei. Quem também marcará presença na passarela da marca é atriz Maia, que está escalada para a próxima novela do horário das 19 na Globo, “Quanto Mais Vida, Melhor.

A marca traz para esta coleção elementos da rua, do street style, dos movimentos que surgem nos guetos. Atenção para as estampas africanas, sempre maravilhosas! As peças criadas por Céu e Junior Rocha traduzem conforto e estilo, a marca faz parte do projeto Sankofa que irá oferecer visibilidade e apoio a empreendedores racializados. Muito interessante e também importante!

Ao falar sobre a coleção, Céu disse: “Nosso DNA são as cores fortes do nobre tecido africano e é através deles que reescrevemos nossa história”. A coleção conta com peças masculinas e femininas também. Os acessórios foram desenvolvidos por Kelba Varjão. Os calçados são da marca Melissa, os anéis pela famosa marca Algazarra e as bolsas, mochilas, chapéus e pochetes por Vinicius Carmezim.

E eu não vejo a hora de conferir este desfile/coleção que tem tudo para arrasar na SPFW!

O desfile acontece amanhã (18/11) na Bienal do Parque Ibirapuera, as 15hs.