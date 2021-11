Tem boy novo estreando em Verdades Secretas 2!

Hoje em Verdades Secretas 2, Felipe Mafra faz sua estreia como Ancel, um cliente do book rosa que fará sexo com lara, cunhada de Angel.

Tem rostinho novo aparecendo hoje na novela de Walcyr Carrasco, conheçam Felipe Mafra!

Hoje tem boy gato fazendo sua estreia na nova leva de capítulos da novela Verdades Secretas. A produção está fazendo enorme sucesso dentro da plataforma de streaming Globoplay e chamou atenção do público por suas cenas de sexo quente e sua estética darkside quando falamos da fotografia, figurinos e ambientações. A trama conta com a maior concentração de homens bonitos e recebe hoje Felipe Mafra. Ui!

Felipe Mafra interpreta Ancel. Foto: Patrícia Bruniera/Divulgação.

Felipe interpretará Ancel, cliente de Lara, a menina que sai de Taubaté para tentar a carreira de modelo em SP e ingressa no famoso Book Rosa pela agência Blanche Models. Inclusive a bonita adotará outro nome, será batizada com o nome de Lua.

O personagem de Felipe será um homem bem sucedido, aliás nesta novela é só riqueza e sexo, querem coisas melhores? Mas vamos lá, engana-se quem pensa que ele quer viver um romance com a garota de programa, como acontece com a maioria das histórias da trama. Ele vai querer somente sexo carnal e com pegada violenta…

Felipe Mafra estreia hoje em Verdades Secretas 2. Foto: Patrícia Bruniera/Divulgação.

Felipe já participou de musicais, entre eles, Rock Horror Picture Show, trabalhos publicitários como comerciais e campanhas e também para duas produções dentro da emissora carioca: “Amor de Mãe” e “Bom Sucesso”. Em breve ele ainda estreará a série de Rafael Primot pelo Canal Brasil, Chuva Negra.

