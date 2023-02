“Dar um tempo de tudo”, diz Mariana Rios ao passar o carnaval isolada

Artista diz que já curtiu muito o carnaval, mas dessa vez prefere viajar e curtir a vida mais calma

Longe de toda negatividade? Mariana Rios decidiu passar um carnaval diferente do que passa todos os anos, isolada. Isso mesmo, a musa saiu de viagem na época mais festiva do ano e disse que já aproveitou muito as folias da data, mas agora ela prefere as viagens.

“Já passei por inúmeros carnavais fazendo show, indo em festas, aproveitando todos os dias com grupos de amigos. Já desfilei, fui rainha de bateria, perdi a conta de quantas vezes visitei os camarotes por aí espalhados no Brasil”, disse.

Ela ainda completou: “Confesso que de uns tempos para cá, minha vontade de viajar na data ficou mais evidente. Aproveitar pra dar um tempo de tudo, já que a correria dos dias e do trabalho às vezes não permite. Mas esse ano conseguiu ser diferente de todos os outros”, finalizou.