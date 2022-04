Danton Mello encerra contrato com a Globo

Depois de 37 anos na emissora, o ator anunciou sua saída do elenco de atores do plim plim

Ah não, está sendo um ano difícil para as noveleiras de plantão como eu. Depois de 37 anos de emissora, o ator encerra contrato com a Globo e faz homenagem linda no Instagram para a escola onde aprendeu muito durante todos esses anos.

“Encerro hoje meu último contrato longo com a Globo. Empresa onde fiz minha estreia nas novelas aos 10 anos em A Gata Comeu. Crescemos juntos. Afinal, dos seus 57 anos, há 37 exerço minha profissão de ator. Ela foi minha escola”, escreveu Danton na legenda.

O galã fez uma trajetória linda dentro da emissora, participando de novelas que serão sempre marcantes em nossas vidas, como Vale Tudo, Tieta, Malhação, Hilda Furacão, Cabocla e Sinhá Moça.

Danton contou que ainda vai seguir história “emocionando pessoas”, mas não contou detalhes sobre seus novos projetos, tudo será uma surpresa para nós então. Espero ansiosa vê-lo novamente nas telinhas. Quem sabe uma Netflix, aloca.