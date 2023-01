Danrley confirma suspeitas de que já ficou com Gil do Vigor: “Quem não beijaria?”

Gil comentou sobre o assunto durante a maratona Big Day, ontem(12).

Eu amo que as minhas fofoqueiras e os meu fofoqueiros de plantão sempre sabem tudo! Após Gil do Vigor revelar que já ficou com dois ex-BBB e os internautas levantarem a bola dizendo que um dos citados é o apresentador Danrley (BBB19), o mesmo veio a público e confirmou as suspeitas.

Através de seu twitter o apresentador confirmou já ter ficado com o rei da cachorrada, dizendo: “Quem não beijaria o Gil, gente?”.