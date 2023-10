Danni Suzuki fala sobre fim do casamento: “Um luto tão grande”

A apresentadora falou sobre o sofrimento ao se separar do pai do seu filho

Danni Suzuki contou detalhes sobre sua separação do pai dos seu filho, Fábio Novaes, que é pai de Kauai, de 12 anos. Em entrevista ao podcast C/Alma, de Mariana Goldfarb, ela contou que a separação foi como viver um luto.

“Foi muito duro, mais difícil para mim o fim do meu casamento do que perder alguém que morreu, alguém querido. Nem eu entendi porque para mim tinha sido um luto tão grande quando separei. Achava que a minha tristeza era pelo fim do casamento, relacionada ao que sentia por ele, mas não. Toda a minha separação, depois fui entender, que a minha dor e o meu luto eram por estar perdendo a família”, afirmou ela.

“Tive pais separados. Falava: “Quero um dia construir a minha família”. Então, quando casei, foi tudo muito rápido. No primeiro mês de namoro ele me pediu em casamento. Aceitei, estava na idade boa, com estabilidade financeira. No segundo mês já estava grávida. Acho que era muito imatura para lidar com certas coisas. Quando não estava bom para mim, eu queria que a outra pessoa amadurecesse, entendesse e mudasse. E aí tive que entender onde errei nos meus 50%, porque nós somos 50 e 50, a gente errou também. Então, para mim, o meu crescimento foi entender o que fiz de errado, o que ele fez. Mas chorei por oito meses. Estava amamentando na época, amamentei o Kauai até os 2 anos. Acordava às 2h da manhã, sentava na cama e chorava de soluçar, ficava chorando até 6h da manhã”, contou.