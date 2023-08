Danilo Gentili para Celso Portiolli: “Até o fim, o Ratinho vai dar pra um de nós dois!”

Os dois apresentadores estiveram no ‘Gol Show’ do Programa do Ratinho e não deixaram de receber elogios do apresentador

Celso Portiolli e Danilo Gentili estiveram no Programa do Ratinho e participaram do ‘Gol Show’, quadro de sucesso no programa. O que chamou a atenção do humorista foi a rasgação de seda do apresentador para a beleza dos dois, principalmente de Celso. Não demorou muito para que as piadas se fizessem presentes. “O Celso tá bonito, ele é bonito”, diz Ratinho. Gentili completa: “Até o fim, o Ratinho vai dar pra um de nós dois”, brinca. Portiolli emenda na brincadeira do humorista e investe: “Se ele tivesse dois dava um para você”, finalizou.