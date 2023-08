Danilo Gentili expulsa Otávio Mesquita do seu programa no SBT

A briga entre os dois terminou em gritaria e choro nos bastidores da gravação do ‘The Noite’ no SBT

Gabriel Vaquer, da Folha de São Paulo, contou detalhes sobre os bastidores da gravação do ‘The Noite’ com Danilo Gentili e Otávio Mesquita. O apresentador acabou expulsando o veterano do seu programa aos berros e teve direito a clima pesado nos bastidores onde tudo aconteceu.

De acordo com a publicação, a gravação aconteceu no mesmo dia de Iris Abravanel e Daniel teria ficado revoltado ao avistar Otávio Mesquita no camarim reservado aos seus convidados e expulsou o veterano da TV aos berros.

A produção do seu programa ainda acreditou que fosse brincadeira pelo que conhecem do apresentador, mas logo perceberam o tom sério de Danilo, que não leva desaforo para casa. Otávio ainda teria deixado o SBT aos prantos após se desculpar com o apresentador.