Danilo Gentili falou com Daniela Beyruti após diretora postar vídeo polêmico sobre filme do comediante

Apresentador do ‘The Noite’ contou que ligou para Daniela para explicar o contexto do filme

Em entrevista para o ‘Morning Show’ Danilo Gentili pode ter espaço para explicar toda a repercussão criada a partir de um trecho do seu filme ‘Como se Tornar o Pior Aluno da Escola’. O apresentador contou como está sua relação com o SBT e, principalmente sua chefe, Daniela Beyruti.

É importante lembrar que Daniela publicou essa semana no seu Instagram um vídeo em que o deputado André Fernandes usa um excerto do filme para acusar Gentili e Porchat de pedofilia.

Danilo contou que a diretora do programa, além de sua chefe, é sua amiga e fez questão de ligar para ela e explicar o contexto da cena, mas não pediu para ela excluir a publicação. “Quando vi que ela postou eu fiz questão de conversar em particular com ela, só gostaria que ela me ouvisse, porque tenho um carinho pessoal, com intuito dela me entender, não porque ela é minha chefe nem nada”, disse.

Danilo Gentili revela que conversou com Daniela Beyruti (Foto: Reprodução)

O apresentador ainda contou que a amiga agradeceu por ter recebido a ligação e que ele deveria ir até as redes sociais fazer esse pronunciamento público, mas Gentili disse que não fará. “O que essas redes fazem é cortar e criar fake news para tentar ganhar opinião pública das pessoas bem intencionadas. O truque é muito claro. Por acaso alguém é a favor da pedofilia? Esse é um dos maiores absurdos da humanidade, e automaticamente você cria um mundo todo contra você”, disse Danilo.

O apresentador continua trabalhando na grade da emissora com o programa ‘The Noite com Danilo Gentili’, que está prestes a completar 10 anos no ar no SBT.