“Humilhação e violência”, diz Danilo Faro sobre jogo da discórdia

Jogar água suja sobre a cabeça dos participantes é uma forma de querer aquecer o programa que anda morno

O que era ruim dá para piorar, e não há quem diga que não. Querer colocar fogo no parquinho é uma coisa, mas humilhar e induzir a violência entre os participantes do BBB22 foi longe demais e escancarou quanto essa edição está necessitada de movimentação.

Água suja e plaquinhas nada amigáveis

Danilo Faro usou suas redes sociais para demonstrar o quanto o conteúdo do Big Brother está frágil e buscando as famosas “tretas” a todo custo. “Querer movimentar o game com um participante humilhando o outro é triste e causa um mal estar em quem está assistindo”, disse.

Diversos famosos saíram em defesa de Faro, dizendo que o programa está passando dos limites, deixando um clima pesado na casa. Errados não estão.

A sensação que temos daqui é que a direção do programa quer a todo custo gerar entretenimento, forçando a barra e deixando os participantes cada vez piores. Natália foi alvo de muitos participantes e ouviu palavras pesadas o tempo todo, além de ser acertada com o balde por Maria, que a produção passou pano e fez a egípcia para a situação.

Jogo da discórdia: Maria acerta balde em Natália