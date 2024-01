Danielle Winits rebate acusação que teria isolado André Gonçalves: “Nosso tempo”

Danielle Winits usou suas redes sociais para explicar o motivo do burburinho que leva o seu nome e de André Gonçalves. A atriz explicou que o seu marido está vivendo um momento a dois após o confinamento na Fazenda.

“Para lembrar que o nosso tempo fez tudo ficar infinito”, disse a loira, que retomou o casamento depois que ele deixou o reality show da Record.

Segundo informações da colunista Mariana Morais, do ‘Correio Brasiliense’, a responsável pelo afastamento do ator é sua esposa, Danielle, que não teria se conformado com a derrota do marido.