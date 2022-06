”Machistas não passarão”, esbraveja Dani Winits para policial

Apresentadora não passou pano para Diego em ‘A Ponte’ e após ser eliminada jogou na cara o que achava sobre o policial

O fogo no parquinho virou fogo na ponte. Aloca! Danielle Winits foi a mais nova eliminada do reality da HBO, A Ponte, e não deixou de falar o que achava sobre as atitudes do policial, Diego. De acordo com a loira, ele teve uma cisma com ela desde quando ela chegou no reality.

“Será que ele ficou com medo da minha força? O machão, policial ficou chocado? Machismo, machista, abre o olho, cuidado com o machista da casa”, questionou Danielle Winits em diálogo com os participantes do reality após a notícia de sua eliminação.

Depois a musa ainda foi dizer o que pensava sobre Diego para ele mesmo, jogando na cara sua atitude machista. “Machistas não passarão, infelizmente. É bom que isso aqui vai servir para você, aproveite o outro viés da vida, um beijo no seu coração”, disse Winits em tom de despedida.

Diego ainda rebateu os comentários se explicando para Suyane: “Que dia que eu tratei alguém diferente aqui? Se eu fosse machista eu jamais aceitaria você como uma líder, não entendi porque ela me chamou de machista”.

Felizmente, ela disse as coisas na cara do policial que se acha o bambambam dentro do reality, resta saber se ela conseguiu implantar a pulga atrás da orelha de algum outro participante diante as ações dele para com as mulheres.