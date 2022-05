Fora da Globo: Danielle Winits faz reality na HBO

HBO Max confirmou a participação da loira no reality de sobrevivência, ‘A Ponte’

Pega fogo cabaré, cada dia mais a HBO está apostando em produções nacionais e isso me deixa animada. Danielle Winits será uma das participantes do novo reality da plataforma de streaming. ‘A Ponte’ é a versão brasileira do programa mundialmente famoso ‘The Bridge’, nele personalidades famosas têm que construir uma ponte de 300 metros até uma ilha.

E não para por aí, porque a diversão estará garantida por um prêmio de R$500 mil reais para a pessoa que conseguir construir a ponte mais rápido e alcançar o ponto de chegada. Vale lembrar que só leva a bufunfa para casa quem for o mais votado pelo grupo. Sinto cheiro de treta.

Pepita e o vocalista do CPM22 são alguns dos participantes do reality (Foto: Reprodução)

Ao lado de Winits teremos: Suyane Moreira e Polly Marinho; o vocalista do CPM 22, Badauí; o ator Fábio Beltrão; os empresários Henrique Fares e Paola Santerini; a arquiteta Jordana Louise; o empreendedor Boaventura Carneiro; o policial civil Diego Del Rio; a modelo Priscila Sena e a cantora Pepita.

A apresentação do reality ficará por conta de Murilo Rosa, que comandará a tarefa pelos 20 dias que os participantes terão para montar suas pontes com os materiais que estarão disponíveis ao redor.

Eu já estou ansiosíssima para ver como isso vai rolar, porque sei que vai ter sim muita treta envolvida.