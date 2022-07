Irmão de Daniella Perez se arrepende de não ter ficado ao lado da irmã no enterro

Glória Perez conta que quando Rodrigo viu o corpo da irmã no caixão deu um pulo para trás e não suportou

Meu Deus! Eu nunca chorei tanto escrevendo uma matéria, mas não poderia deixar vocês sem saberem que ‘Pacto Brutal’ está detalhando os acontecimentos que envolveram a morte de Daniella Perez em 1992. Rodrigo Perez conta que se arrepende hoje de não ter ficado ao lado da irmã já morta, no velório.

“Hoje eu penso tinha que ter entrado no matagal, tinha que ter ficado mais ali ao lado do caixão, foi difícil e era uma loucura aquele enterro, centenas de pessoas do lado de fora querendo dar o último adeus”, contou o irmão de Dani.

Glória Perez ainda contou que no velório tinham centenas de pessoas e a sensação que dava de dentro da capela era que ela se mexia, por causa do volume de pessoas que queria se despedir de Daniella.

“Nada compartilha do que aconteceu com você. Quando chegamos ao cemitério estavam arrumando a Dani no caixão e eu lembro que ficava com a mão no rosto dela, como se seu dedo quisesse guardar aquela sensação para sempre”, disse a mãe da atriz.