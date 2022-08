Fotos de Daniella Perez morta em documentário foi um pedido de Glória Perez

Tatiana Issa e Guto Barra contam que as imagens serviram para conscientizar e esclarecer o que realmente aconteceu em 1992

Muita gente me disse que estavam ficando chocadas com as imagens do assassinato de Daniella Perez mostrado no documentário ‘Pacto Brutal’. Eu posso até concordar com vocês, mas os diretores afirmaram que as imagens foi um pedido de Glória Perez, que enviou o material para que o documentário fosse produzido.

Em entrevista ao portal da Band, Tatiana Issa e Guto Barra contaram que as imagens servem como alerta de conscientização para o que realmente aconteceu na noite do dia 28 de dezembro de 1992. Vale lembrar que desde o começo do documentário Glória, mãe da vítima, conta que quer que a história seja lembrada pelo que de fato aconteceu e não como uma novela barata.

“Em um primeiro momento nos perguntamos se deveríamos mostrar as fotos do crime, que são tão chocantes. Mas a Glória sempre achou importante mostrá-las justamente para que as pessoas pudessem ver e relembrar a brutalidade bárbara e cruel que foi esse crime e o que fizeram com a filha dela”, pondera Tatiana.