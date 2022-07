Irmã de Deolane surgiu nos stories para esclarecer os fatos do motivo da busca e apreensão na casa da advogada

Elas não têm medo da verdade e não ficam caladas para o que corre solto na boca do povo em relação ao nome Bezerra. Ontem (14), a polícia cumpriu um mandado de busca e apreensão na casa de Deolana, depois que o kikiki correu solto a irmã, Daniele, apareceu nos stories para esclarecer a história que ganhou várias versões.

A irmã da Deolane @dradanielebezerra se pronunciou sobre o mandado de busca na casa da irmã. Segundo Daniele, outros Influenciadores também estão sendo investigados por associação com empresa de aposta esportiva. pic.twitter.com/zkrG4tBa3l — Polyana (@Polyana28390681) July 14, 2022

“Não temos medo de processos, pode mandar mais! Prego que se destaca leva martelada, até o final do ano muitas perseguições virão! Ao final veremos quem vence, acredito no Judiciário e as provas serão juntadas e tudo devolvido. Parem de distorcer os fatos, falem pelo menos a verdade! Já basta a especularização”, escreveu nos stories.

A musa ainda soltou o verbo nos stories: “Tanto a Deolane como vários influenciadores estão sendo investigados, vem dizer que tem envolvimento com o PCC, tenha vergonha, eu ainda respeito a justiça desse país. Já que vão falar, falem a [email protected] da verdade”.

A advogada ainda diz que podem mandar processo, que até o final do ano vai rolar muita coisa, envolvendo o ano de eleição com o apoio explícito da família ao candidato à presidência do país, Lula.