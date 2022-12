Daniele Bezerra ameaça Teleimagem, terceirizada da Record TV, de cárcere privado

A advogada afirmou que caso não fosse atendida por um representante da Record na sede do reality, ela chamaria a polícia alegando que sua irmã está em cárcere privado.

Em meio a toda a confusão que as irmãs Bezerras aprontaram na noite de ontem (03), em frente da sede do reality ‘A Fazenda’, que fica localizado em Itapecerica da Serra, a irmã mais velha de Deolane, a advogada e Daniele Bezerra, enquanto conversava com uma das responsáveis pela produção do programa, funcionária da Teleimagem, empresa essa que é terceirizada pela Record para cuidar do reality, exigiu que a emissora disponibilizasse um produtor próprio dentro da sede, ameaçando a empresa de cárcere privado.

Ao tentar avisar a peoa sobre o estado de saúde de sua mãe, as irmãs de Deolane conversaram com umas das responsáveis pela produção do programa , que as afirmaram: “Aqui não é a Record, então caso vocês precisem tratar sobre alguma coisa de contrato ou coisa do tipo, é com a Record.”

Ao ser avisada sobre isso, Daniele, que até então se mostrava mais calma que a irmã Dayanne, também perdeu a compostura.

“É um caso de emergência! A Record tem que ter um produtor deles aqui. tem que ter um diretor, eles não podem largar pessoas que tem contrato assinado com eles, com uma empresa que não está em nosso contrato”, afirmou a advogada.

E não parou por aí. Além de dar uma “aula” de direito para a funcionária da Teleimagem, a advogada fez questão de exigir um produtor da emissora no local e ameaçar a empresa responsável pelo programa. “Eu exijo um representante da Record, se não vou chamar a polícia para alegar cárcere privado.”