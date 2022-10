Daniela Mercury pretende virar votos no segundo turno: “Mande nome e telefone que eu ligo”

Cantora usou o Twitter para dizer que vai virar os votos para o candidato à presidência do Brasil Lula

O melhor do Brasil é o brasileiro e eu posso provar (mais uma vez). Daniela Mercury usou as redes sociais para dizer que pretende virar alguns votos, basta que os seus seguidores mande o nome e o número da pessoa que ela pretende ter uma conversa para que a pessoa vote em Lula. Acontece que os seguidores apontaram sua “amiga de axé”, Cláudia Leitte.

“Ei, você tem algum amigo ou parente que eu possa conversar para convencer a votar no Lula? Me mande nome e telefone no direct”, escreveu ela.

Logo após, uma enxurrada de comentários traziam diversas propostas de nomes para que ela ligue e mude os votos. Inclusive de Claudinha. Jesus!

Para quem não sabe, Cláudia não declarou o seu voto em Bolsonaro, mas em um vídeo que mostra uma bíblia ao lado de um abajur de arma foi o bastante para a web apontá-la como bolsonarista.