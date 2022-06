Daniela Albuquerque convida Mc Trans para seu programa: “Estou de braços abertos para te receber”

Depois de ter sido expulsa por Gretchen do palco da Parada LGBTQIA+ a morena ganhou espaço no programa de sucesso

O clima da Parada Gay em São Paulo este ano não foi só paz e amor, de acordo com Mc Trans a dona do Conga La Conga não queria dividir palco com ninguém, impedindo ela de subir no palco. Gretchen ainda informou para o Portal em Off que não sabia quem era a artista, colocando ainda mais lenha na fogueira. A salvadora da pátria não poderia ser uma apresentadora mais linda, Daniela Albuquerque.

Em comentário na publicação de Mc Trans a apresentadora do programa ‘Sensacional’ acalma a artista e faz um convite especial. “Nossa que tristeza meu Deus. Lindona, você tá convidada para cantar no ‘Sensacional’. Estou de braços abertos para te receber. Não fique assim. Deus te abençoe”, escreveu Daniela.

Mc Trans ainda respondeu: “Jura? Chorando aqui. Eu super aceito”, escreveu emocionada. Nessa história Dona Gretchen se saiu mal, afinal, não precisava disso, tinha espaço para todos.

Daniela Albuquerque fazendo uma reparação histórica diante dos fatos, você arrasa minha musa do verão!