Daniela Albuquerque revela que marido já sentiu ciúme de Roberto Carlos: “A última rosa ele beijou e me deu”

Apresentadora do ‘Sensacional’ contou que Amilcare Dallevo Jr. já sentiu ciúme do “rei” escolher a mulher para dar presentear com a rosa

Estamos em outro patamar de ciúme, aqui a briga é de peixe grande. Aloca! Daniel Albuquerque contou ao “Bom Dia Você”, na sexta (10), que seu marido, Amilcare Dallevo, já sentiu ciúme do rei Roberto Carlos. Na ocasião, Daniela foi a escolhida para receber a rosa do rei, sem nem sair da terceira fileira no show. Daniela e Amilcare em show de Roberto Carlos (Foto: Arquivo pessoal/Daniela Albuquerque) “Já ganhei uma rosa do Roberto Carlos, meu marido ficou até com ciúme, te juro por deus. Fui para um show uma vez eu estava na terceira fileira, hoora que terminou uma mulherada foi para frente e eu fiquei ali, fui matadora botei um vestido de paetê azul, estava bem bonita, bem leoa, ele começou a dar as rosas, levantei na hora, mas fiquei na fila. A última flor ele beijou e deu para mim, eu fui a escolhida”, contou a apresentadora. Daniela conta que sentiu que foi escolhida pelo rei, afinal ele mirou nela e lhe deu a rosa. A apresentadora ainda contou que tirou a foto com o rei, mas não recebeu a foto com o astro. Adoro as histórias da musa, diva, maravilhosa. Que classe Daniela! Fiquei curiosa para ver esse tal vestido azul tão famoso.